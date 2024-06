Poljski zunanji minister: »Ne domnevajte, da bo Trump podprl Rusijo«

Stališče republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa glede Ukrajine »ni tako črno-belo, kot mislijo nekateri«, trdi poljski zunanji minister Radosław Sikorski (61 let). V mednarodnem prostoru se pojavljajo sumi, da je Trump naklonjen ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki ga je zaradi invazije na Ukrajino označil za »genialnega« in »spretnega«.

Trump je to prepričanje še dodatno okrepil, saj je povzročil dolge zamude pri odobritvi pomoči napadeni državi s strani ameriškega kongresa. Sikorski pa je mnenja, da je slika bolj niansirana.

Poljska začenja s širšimi diplomatskimi prizadevanji, da bi republikanskega predsedniškega kandidata prepričala o nevarnostih, ki jih predstavlja njen zapriseženi sovražnik Putin. Napredovanje Rusije v Ukrajini in vsako zmanjšanje zavezanosti ZDA zvezi Nato predstavlja zanjo eksistenčno grožnjo, zato želi uradna Varšava z lobiranjem očarati Trumpa pred morebitno vrnitvijo v Belo hišo.

»Donald Trump je imel prav, ko nas je vse v Evropi pozval, naj več porabimo za obrambo,« je povedal Sikorski intervjuju za družbo Axel Springer oziroma Politico in dodal, da je Trump Ukrajini poslal tudi protitankovske rakete »pred vojno, ko drugi tega niso storili«.

Trump grozi, da ne bo branil evropskih držav, ki ne namenjajo dovolj finančnih sredstev za obrambo. Vendar je stališče Poljske glede vojaških izdatkov glasba za njegova ušesa. Največja vzhodnoevropska članica EU porabi za obrambo približno 4 odstotke bruto domačega proizvoda, kar je dvakrat več od Natovega cilja, obenem poziva transatlantsko zavezništvo, naj svoj cilj dvigne na 3 odstotke.

Obstajajo tudi prvi znaki, da bi poljska prizadevanja lahko vplivala na Trumpovo razmišljanje. Po nedavnem srečanju s predsednikom Andrzejem Dudo v New Yorku je Trump poudaril, da je za ZDA pomembno »preživetje in moč« Ukrajine in da »ves čas podpira Poljsko«. Sikorski je tudi opazil, da Trump na koncu ni nasprotoval 60 milijard dolarjev vrednemu paketu za Ukrajino, kar kaže, da se odnos nekdanjega predsednika do Ukrajine spreminja.

Sikorski ne dvomi, da je ponovna ruska grožnja Poljski zelo realna. »Rusija je v 500 letih naše zgodovine Poljsko že večkrat napadla,« in »ne bi bil presenečen«, če bi se to ponovilo. Čeprav Poljak meni, da bi Rusija vojno z Natom izgubila, saj da je Zahod »veliko močnejši od Rusije«, opozarja, da »ne smemo domnevati, da se bodo stvari odvijale po naši poti«. Z zavzetjem Ukrajine bi ruska vojska le pridobila moč za nadaljnje osvajanje.