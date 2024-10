Pomemben obisk v Beli hiši

V nadaljevanju preberite:

Veleposlanik Mirošič je omenil tudi vse intenzivnejše sodelovanje pri vesoljskih tehnologijah po podpisu sporazuma Artemis. Ne gre le za sodelovanje z državnimi akterji, kot je Nasa, ampak tudi z zasebnimi, kot sta SpaceX in Amazon. »Zasebne ustanove bodo temelj in gonilo vesoljskega programa in razvoja, zato želimo raziskati poti, kako bi naša podjetja povezali v produkcijske verige zasebnih ponudnikov.« Veseli ga, da smo končno pretrgali negativno spiralo, zaradi katere osemnajst let ni bilo najvišjega slovenskega obiska pri predsedniku ZDA. »Mislim, da gre za enega najpomembnejših obiskov v slovenski zunanji politiki in diplomaciji v zadnjih desetletjih,« je še poudaril.