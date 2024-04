Pomoč Izraelu je pogojena s pomočjo Ukrajini

Učinkovitost odziva Združenih držav Amerike na napad, ki ga je Iran konec tedna izvedel na Izrael, se bo merila tudi v temu, ali bo kongres uspel potrditi nov, skoraj sto milijard dolarjev vreden paket vojaške pomoči, namenjene ključnim zaveznicam, ki je že mesece talec ameriških notranjepolitičnih preigravanj. Usoda paketa, ki vključuje pomoč ne le za Ukrajino, temveč tudi za Izrael, bo odvisna od preseganja razlik v vrstah republikanske stranke.

Republikanski zavezniki Izraela, ki pod vplivom nekdanjega predsednika Donalda Trumpa že mesece poskušajo preprečiti namenjanje novih sredstev za Ukrajino, so se po iranskem napadu na judovsko državo znašli v ranljivem položaju. Njihovo vztrajanje pri statusu quo oziroma nadaljnjem odrekanju pomoči žrtvi ruske agresije po preteklem koncu tedna namreč nosi precej višjo ceno.

95 milijard dolarjev vreden paket pomoči, namenjen Ukrajini in Izraelu, že od februarja čaka na potrditev v kongresu. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je vodjo predstavniškega doma pozval, naj skliče glasovanje o predlogu pomoči. FOTO: Reuters/Kevin Lamarque

Notranjepolitične ovire

Dobršen kos predvidenega 95 milijard dolarjev vrednega paketa pomoči, ki ga Ukrajina nujno potrebuje za odvračanje vse intenzivnejših ruskih napadov na svojem ozemlju, je namreč namenjen tudi Izraelu. S preprečevanjem glasovanja o zakonodajnem predlogu, ki je v senatu februarja prejel podporo obeh političnih strank, republikanski uporniki v predstavniškem domu tvegajo, da se bodo zdaj izneverili še judovski državi.

Ameriški predsednik Joe Biden je dan zatem, ko je ameriška vojska v sodelovanju z Združenim kraljestvom in regionalnimi partnerji pomagala sestreliti veliko večino od 300 raket in brezpilotnih letalnikov, ki jih je Teheran proti Izraelu izstrelil kot povračilni ukrep za nedavni napad na iranski konzulat v Damasku, pozval vodstvo spodnjega doma kongresa, naj na dnevni red vendarle uvrsti glasovanje o novem paketu pomoči. Vodja predstavniškega doma Mike Johnson se je podobnim pozivom Bele hiše in senata doslej vztrajno upiral, predvsem zaradi groženj Trumpovih zaveznikov, da bi ga lahko uvrstitev predloga na glasovanje stala funkcije. Toda iranski napad na Izrael je potrditev pomoči čez noč povzdignil v politično prioriteto prve kategorije tudi za republikance.

V nedeljskem intervjuju za Fox News je Johnson potrdil, da republikanci »razumejo potrebo po odobritvi pomoči Izraelu« in da bo to poskušal doseči že ta teden, in sicer z alternativnim predlogom. Iz njegovih izjav ni bilo mogoče jasno razbrati, ali bo ta vključeval tudi pomoč za Ukrajino. »Razglabljamo o vseh možnostih glede vseh teh vprašanj,« je poudaril vodja predstavniškega doma.

Posojila za Kijev?

Le nekaj ur pred iranskim napadom na Izrael se je Johnson na Floridi sestal s Trumpom, najverjetnejšim republikanskim kandidatom za novega predsednika ZDA, s katerim sta razpravljala o možnosti potrditve pomoči Ukrajini, ki pa bi bila izplačana v obliki posojil. Vodja predstavniškega doma je ob tem nakazal, da bi lahko takšen kompromisni predlog užival široko podporo v kongresu.

Johnsonovi kritiki medtem poudarjajo, da je februarja potrjeni predlog v senatu najboljši in najhitrejši način za dokazovanje ameriške podpore tako Izraelu kot Ukrajini, pa tudi Tajvanu. Skoraj sto kongresnikov iz demokratske in republikanske stranke je vodjo predstavniškega doma v nedeljo pozvalo, naj o njem nemudoma skliče glasovanje. »Čas je bistvenega pomena, zato moramo zagotoviti, da je ključna pomoč dostavljena Izraelu in drugim demokratičnim zaveznikom, ki se soočajo z grožnjami naših nasprotnikov po vsem svetu,« so zapisali v odprtem pismu.