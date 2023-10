Nova pomoč prispela v Gazo, a je je bistveno premalo

8:15 Zahodni voditelji z Bidnom na čelu potrdili podporo Izraelu

Voditelji ZDA, Nemčije, Kanade, Italije, Francije in Združenega kraljestva so v nedeljo v skupni izjavi ponovno potrdili svojo podporo Izraelu, hkrati pa ga pozvali k spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti civilistov. Ameriški predsednik Joe Biden se je o tem pogovarjal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in papežem Frančiškom.

Šesterica voditeljev je v izjavi pozdravila prvi dve pošiljki humanitarne pomoči, ki sta konec tedna vstopili v Gazo. Kot so sporočili iz Bele hiše, so se ob tem zavezali, da zagotovijo trajen in varen dostop do hrane, vode, zdravstva in druge pomoči civilistom. Prav tako bodo nadaljevali diplomatska prizadevanja s partnerji v regiji, da se spopad med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas ne bo razširil, pravi izjava. Ameriški predsednik Biden se je v nedeljo o krizi na Bližnjem vzhodu po telefonu pogovarjal tudi z Netanjahujem in papežem Frančiškom. V pogovoru s papežem pa je predsednik ZDA glede na navedbe Bele hiše papežu opisal svoj obisk Izraela in prizadevanja za dostavo humanitarne pomoči.

7:05 14 tovornjakov vstopilo v Gazo

Včeraj je v Gazo preko prehoda Rafa vstopil drugi konvoj 14 tovornjakov pomoči, iz ZDA pa je prišlo sporočilo o nadaljevanju pomoči. Ameriški predsednik Joe Biden in izraelski premier Benjamin Netanyahu sta se v klicu strinjala, da se bo »sedaj nadaljeval pretok … kritične pomoči v Gazo,« je sporočila Bela hiša. Združeni narodi pa so opozorili, da je obseg pomoči, ki vstopa v Gazo, znaša le štiri odstotke dnevnega povprečja potreb.

Izrael je nadaljeval z bombardiranjem oblegane enklave do ponedeljkovih zgodnjih ur.

Pričakovana je bila kopenska invazija, a ni jasno, kdaj naj bi se zgodila. Tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil Jonathan Conricus je na ponedeljkovo vprašanje, ali je bila invazija odložena, da bi imeli več časa za izgon izraelskih talcev iz Gaze, ni želel dati nikakršnega namiga.

Na vprašanje, ali je invazija neizogibna, je, kot poroča Guardian, dejal:

»Cilj je popolna odstranitev Hamasa in njegovih vojaških zmogljivosti. Če je to mogoče storiti iz zraka ... z zelo omejeno izpostavljenostjo naših enot in manj škode na tleh, bi bilo to super. Če bi Hamas prišel iz svojih skrivališč, ki se nahajajo pod civilisti ... in vrnil naše talce, vseh 212, in se brezpogojno predal, potem bi se vojna končala. Če se ne bodo, bomo verjetno morali vstopiti in opraviti.«

6:30 V EU razprava o posledicah spopadov na Bližnjem vzhodu

Zunanji ministri držav članic EU se bodo danes sestali na zasedanju v Luxembourgu, v ospredju katerega bo razprava o posledicah spopadov na Bližnjem vzhodu po napadu skrajnega gibanja Hamas na Izrael. Poleg tega bodo govorili o zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino, na kratko pa se bodo posvetili tudi napetostim na severu Kosova.

Zunanji ministri članic EU so o dogajanju na Bližnjem vzhodu razpravljali že na izrednem neformalnem zasedanju nekaj dni po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra, na katerega je izraelska vojska odgovorila z napadi na palestinsko enklavo Gaza. Tedaj so obsodili Hamasov napad in podprli pravico Izraela do obrambe, a ob upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava.

To stališče so nato po ne povsem usklajenih izjavah predstavnikov EU v skupni izjavi ponovili še voditelji držav članic.

Zdaj je stališče unije po navedbah visokega uradnika EU jasno določeno, tako da se bodo ministri danes posvetili predvsem razpravi o preprečevanju širjenja konflikta v regiji, o zaščiti civilistov ter o prizadevanjih za izpustitev talcev, ki jih je zajel Hamas.

Še kako potrebne plastenke vode so le prišle v roke ljudi. FOTO: Mohammed Abed/Afp