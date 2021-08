Ponovno razlaščene žrtve holokavsta

V nadaljevanju preberite:

Oblasti v Varšavi se zapletajo v čedalje več mednarodnih sporov. Z Brusljem so si v laseh zaradi domnevnega razdiranja pravne države, jezo Washingtona so si nakopale zaradi omejitve ameriških lastniških deležev v poljskih medijih, v ZDA pa so tudi solidarnostno podprli ogorčenje Izraela zaradi novega poljskega zakona, ki je žrtvam holokavsta in njihovim svojcem onemogočil vrnitev v času nacizma zaseženega, v socializmu pa nacionaliziranega premoženja.