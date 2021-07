Poplave v Nemčiji in Belgiji zahtevale že več kot 150 življenj

Obseg poplave na območju Erftstadt-Blessma. FOTO: Rhein-Erft-Kreis/Reuters

Razdejanje v Bad Neuenahr-Ahrweilerju. FOTO: Christof Stache/AFP

Razmere v Bad Neuenahr-Ahrweilerju. FOTO: Christof Stache/AFP

Poškodovan jez v Euskirchnu. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Razmere v Bad Muenstereifelu. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Hude poplave, ki so prizadele zahod Nemčije ter dele Belgije in Nizozemske, so terjala že najmanj 153 življenj. Po zadnjih informacijah je v Nemčiji umrlo najmanj 133 ljudi, še 20 pa v Belgiji.Številne še vedno pogrešajo, zaradi popuščanja jeza so morali ponoči delno evakuirati nemški kraj Wassenberg ob meji z Nizozemsko.Po zadnjih podatkih je v deželi Porenje-Pflaško, kjer je najhuje prizadeto območje okraj Ahrweiler, umrlo najmanj 90 ljudi, so sporočili iz policije v Koblenzu. Še najmanj 43 ljudi je umrlo v sosednji deželi Severno Porenje-Vestfalija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Na območju se nadaljujejo reševalne akcije. Na območju Ahrweilerja, kjer se je pred dnevi zaradi poplav zrušilo več hiš, se bojijo, da bodo potrdili še več smrtnih žrtev. Več deset ljudi še vedno pogrešajo. Zaradi težav z omrežjem in prekinjene dobave elektrike je reševanje oteženo. Policija ob tem poroča, da je v poplavah v Porenju-Pfalškem poškodovanih najmanj 618 ljudi.Območje bo danes obiskal predsednik Nemčije, ki bo imel v enem od bolj prizadetih krajev Erftstadt novinarsko konferenco skupaj z ministrskim predsednikom Severnega Porenja-VestfalijeErfstadt je prizadel hud zemeljski plaz in udor zemlje, ki je uničil številne hiše. Domnevajo, da je v nesreči umrlo več ljudi, vendar razmere še niso jasne.Zaradi poplav so morali evakuirati številne kraje. Ponoči so morali evakuirati tudi del kraja Wassenberg tik ob meji z Nizozemsko, saj je popustil jez.Poplave so v zadnjih dneh sicer prizadele tudi Belgijo, Nizozemsko, Francijo, Švico in Luksemburg. V Belgiji je katastrofa terjala najmanj 20 življenj. Okoli 21.000 ljudi ostaja brez elektrike.Na Nizozemskem so morali zaradi poplav evakuirati številne ljudi iz mesta Maastricht. V Luksemburgu pa svarijo pred ogromno škodo. Premierje že napovedal paket pomoči v višini 50 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Evropo so pretresle podobe prizadetih območjih, zaokrožili so posnetki deroče vode, ki s seboj odnaša vse, kar je na poti, ogromnih udorov v zemlji, zemeljskih plazov, uničenih cest, podrtih hiš in ljudi na strehah, ki čakajo na reševalce.