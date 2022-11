Popuščanje Orbánu z grenkim priokusom

V nadaljevanju preberite:

Danes se bo iztekel rok za vpeljavo 17 ukrepov, ki jih je zahtevala evropska komisija, ko je pred dvema mesecema predlagala zamrznitev 7,5 milijarde evrov iz programov kohezijske politike za Madžarsko. Budimpešta je ukrepe, ki zadevajo predvsem javna naročila in boj proti korupciji, sprejela.

V evropskem parlamentu so kritični, evropska komisija in države članice, tudi Slovenija, pa predvidno optimistične. Madžarska je v zadnjih mesecih blokirala odločitve EU na več področjih. Številni so opozorili na madžarsko izsiljevanje. V razpletu sage se bo EU v prihodnjih tednih morala odločiti o odobritvi madžarskega načrta za okrevanje, ki predvideva 5,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz bruseljske blagajne. Gospodarsko oslabljena Madžarska ta denar nujno potrebuje.