Poraz Hezbolaha, vzpon neodvisnih sil

Kljub napovedim, da bo šiitsko gibanje Hezbolah na libanonskih parlamentarnih volitvah zaradi umika dolgoletnega predsednika vlade Saada Haririja in njegovega sunitskega Gibanja prihodnosti iz političnega življenja doseglo najboljši rezultat doslej, se to ni zgodilo. Nasprotno. Hezbolah je z zavezniki izgubil večino v 128-članskem libanonskem parlamentu. Skupaj z zavezniki bo militantno gibanje, država v državi, namesto 71 imelo 62 poslancev.

Hezbolah je na račun neodvisnih kandidatov izgubil nekaj poslanskih mest celo na jugu države, kjer je tradicionalno dominanten. Kaj takega je bilo še pred kratkim nepredstavljivo. Od 19 poslancev iz Bejruta je pet neodvisnih – iz reformističnega gibanja. Za prastar, celostno okorel in nefunkcionalen libanonski politični sistem, ki (re)generira stare politične in ekonomske elite (gospodarje vojne in družinske dinastije), je to tako presenečenje kot velik šok.