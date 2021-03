Poskrbeti morajo, da bo hladna vojna ostala hladna

V nadaljevanju preberite:

Ko sta državni sekretar Antony Blinken in Lloyd Austin v ponedeljek pripotovala v Tokio, da bi vsak s svojim sogovornikom nadaljevala opredeljevanje ameriško-japonskega zavezništva kot pomembnega dela štiričlanskega indo-pacifiškega dialoga, je kazalo, da Biden v resnici ne namerava podariti Kitajski streliva, ki ga ta zdaj najbolj potrebuje – časa. Takoj po virtualnem vrhunskem srečanju skupine Quad (kot se skrajšano imenuje zveza, katere članice so ZDA, Japonska, Avstralija in Indija), ki je potekalo ob koncu prejšnjega tedna, sta se Blinken in Austin podala na daljnovzhodno turnejo, med katero bosta obiskala tudi Južno Korejo.