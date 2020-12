Poslanci vložili predlog novele zakona, ki spreminja volilne okraje

Skupina poslancev s prvopodpisanimiz SDS je danes v državni zbor (DZ) vložila predlog novele zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki spreminja meje volilnih okrajev. Zakon bodo obravnavali po skrajšanem postopku, je razvidno s spletne strani DZ.Vložitev predloga novele je bila pričakovana po tem, ko je prejšnji teden propadel še drugi poskus spremembe krovnega volilnega zakona, s katerim bi volilne okraje ukinili in uvedli relativni prednostni glas.Vsebina predloga na spletni strani DZ še ni dostopna, a gre najverjetneje za predlog, ki ga je pripravilo ministrstvo za javno upravo, podpirata pa ga predvsem SDS in Desus. Pričakovati je, da bosta predlog podprli tudi koalicijski SMC in NSi, ki sta prvenstveno sicer podpirali predlog za ukinitev okrajev.Za sprejetje zakona o volilnih enotah je potrebna navadna večina v DZ, medtem ko je bila za spremembo krovnega volilnega zakona potrebna dvetretjinska večina. Podprlo jo je 55 poslancev, torej pet premalo.Sprememba volilne zakonodaje je potrebna, ker je ustavno sodišče ugotovilo njeno neustavnost v delu, kjer določa volilne okraje, saj je med njimi prevelika razlika. Dveletni rok, ki ga je določilo ustavno sodišče za uveljavitev njegove odločbe, poteče danes. V vsakem primeru bo tako DZ z zamujal z uresničevanjem ustavne odločbe.