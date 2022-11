Poslanstvo posebnega kraja, kjer mora človek preprosto srečati – sočloveka

V nadaljevanju preberite:

Anja Intihar se je z Łukaszem Lipińskim pogovarjala o tem, kako je, če si vodič po muzeju, v katerem je bilo toliko trpljenja in smrti, o tem, da o Auschwitzu še vedno ne vemo dovolj, in o tem, kako se njegovega življenja dotakne ta grozljiva in žalostna zgodovina, o kateri vsak dan govori obiskovalcem.

Med bolj običajnimi vprašanji, ki mu jih postavljajo obiskovalci, so vzroki, zakaj dela tu, kako skrbijo za spominski muzej, kaj se je od začetnih let spremenilo. Po drugi strani vodi po muzeju tudi ljudi, ki ne vedo, kaj je Auschwitz nekoč bil, kaj se je v njem dogajalo.