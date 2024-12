Pot Balkana v EU naj ne bo žrtev vojne v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Pogovori z ljudmi z Zahodnega Balkana, ki odlično poznajo razmere v Evropski uniji in odnos vplivnih članic Unije do širitve na regijo, velikokrat pustijo grenak priokus, predvsem pa izžarevajo bistveno manj optimizma, kot ga med pogovori o evropski poti Balkana kažejo uradniki v Bruslju. Eden izmed skeptičnih balkanskih sogovornikov je Zef Mazi, upokojeni diplomat, nekoč glavni pogajalec Tirane z Brusljem.

Leta 1956 rojeni albanski diplomat je bil med letoma 2020 in 2022 glavni pogajalec Albanije z Evropsko unijo. Bil je veleposlanik Albanije v Združenem kraljestvu in na Irskem. Pred tem je domovini služil kot veleposlanik in stalni predstavnik pri Uradu OZN na Dunaju, na Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Ovse, Unido in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju. Bil je tudi vodja misije na veleposlaništvu Albanije v Avstriji in Švicarski konfederaciji, leta 2013 je bil predsedujoči forumu Ovseja za varnostno sodelovanje.

Z upokojenim diplomatom, ki živi na Dunaju, smo se pogovarjali v Ljubljani, kjer balkanskim kandidatkam za članstvo v Evropski uniji skuša pomagati kot član strokovnega sveta Foruma za evropski Balkan.