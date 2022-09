Potemkinovski referendumi v času mobilizacije

V nadaljevanju preberite:

V Rusiji poteka mobilizacija rezervistov, ki je še posebej intenzivna na podeželju in v oddaljenih republikah, Kremelj pa je prek lokalnih podizvajalcev na okupiranih ali delno okupiranih ozemljih v Ukrajini (Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson) včeraj začel referendume o priključitvi Rusiji. Referendumi, ki potekajo sredi vojne, v nobenem primeru ne morejo biti legitimni, njihovi rezultati pa so seveda znani vnaprej.