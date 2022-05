Potrebovali bi novo gibanje neuvrščenih

V nadaljevanju preberite:

Natanko na dan, ko so zaznamovali 75. obletnico uveljavitve japonske povojne ustave, so mediji v deželi vzhajajočega sonca posvetili posebno pozornost knjižici, ki je bila izdana 3. maja 1947. Namenjena je bila srednješolcem kot pomoč za boljše razumevanje najvišjega zakona nove države, ki se je rojevala iz vojnega pepela. Na eni od strani je bil naslikan velikanski kotel, v katerega so padali tanki, vojaška letala in bojne ladje, na drugi strani pa so se iz njega valili novi vlaki, tovornjaki in dvigala. Sporočilo: ko se zavrača vojna in neguje mir.

»Pojdi na kraj, ki so ga uničile bombe, in videl boš, kako je iz požgane zemlje vzklila trava,« je pisalo v gradivu, iz katerega naj bi se mladi Japonci učili, kako dragocen je mir, in se razvijali v duhu pacifizma.

Toda včeraj celo japonski mediji, ki so znani po levičarskih stališčih, niso spregledali tega, da so pacifistična načela pod velikim pritiskom vojne v Ukrajini in da je težko ostati neopredeljen, medtem ko se nadaljujejo ruski napadi na to državo.