Požar, v katerem je umrlo devet otrok, zanetil pokvarjeni grelnik

Požar, ki je v nedeljo izbruhnil v 19-nadstropnem stanovanjskem bloku v newyorškem Bronxu in zahteval 19 smrtnih žrtev, med njimi devet otrok, je najverjetneje izbruhnil zaradi iskre, ki jo je sprožil pokvarjeni prostorski grelnik v dvojnem stanovanju v drugem in tretjem nadstropju. Gasilski komisar Daniel Nigro je dejal, da se preiskava najbolj smrtonosnega požara v mestu v zadnjih 30 letih osredotoča na omenjeni prostorski grelnik. Povedal je, da je požar izbruhnil v stanovanju v drugem in tretjem nadstropju.

Ranjenih je bilo skupaj okrog 63 oseb. FOTO: Tanisha Ashe via Reuters

Gasilci so našli vrata stanovanja odprta, kar je dimu omogočilo, da se je začel hitro vzpenjati navzgor po poslopju. Ogenj je zaradi hitrega posredovanja okrog 200 gasilcev uničil le bližnjo okolico stanovanja, v katerem je zagorelo. Stanovalce, med katerimi je po besedah župana New Yorkaveliko priseljencev iz Gambije, je zajel gost črn dim, ki jim je otežil evakuacijo. Nekateri so potem odpirali okna stanovanj in polagali mokre brisače pod vrata.

Ljudje, ki so se prebili na prosto iz poslopja, zgrajenega leta 1973, so bili prekriti s sajami, reševalci pa so morali številnim pomagati s kisikom. Ranjenih je bilo skupaj okrog 63 oseb. »Smrtni davek je grozljiv. To bo eden najhujših požarov, ki smo mu bili priča v sodobnem času,« je novinarjem na prizorišču tragedije nekaj ulic zahodno od živalskega vrta v Bronxu povedal Adams.

Gasilci so našli trupla in reševali ranjene praktično v vsakem nadstropju poslopja. »To je nekaj brez primere v našem mestu,« je dejal Nigro in potem požar vseeno primerjal s tistim iz leta 1990 v družabnem klubu Happy Land prav tako v Bronxu južno od znamenitega živalskega vrta. Požar je namerno zanetil moški, ki se je sprl z nekdanjim dekletom in so ga vrgli iz kluba.