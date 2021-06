Poziv EU naj zadrži sredstva, ki jih Slovenija prejema iz evropskega proračuna

»Nedopustna kršitev vladavine prava«

Skupina poslancev evropskega in nemškega parlamenta je v pismu, ki ga je naslovila na predsednico evropske komisijein predsednika evropskega sveta, opozorila na čedalje večjo ogroženost evropskih vrednot v Sloveniji in med drugim pozvala, naj EU zadrži izplačilo sredstev, ki jih država prejema iz evropskega proračuna.»Slovenska vlada bo ta teden prevzela predsedovanje sveta EU, toda evropske vrednote so v Sloveniji pod čedalje večjim pritiskom,« so v pismu zapisali evropski poslanci(Zeleni),(Zeleni),(Levica),(Renew) in(S&D).Pod pismo se je podpisala tudi poslanka Zelenih v nemškem parlamentu, ki je skupaj evropskima poslancema Freundom in Lagodinskym sredi tega meseca obiskala Slovenijo, kjer si je poskušala ustvariti predstavo o tem, kakšne so razmere v državi članici, ki se bo v kratkem znašla na čelu ene od ključnih evropskih institucij.Med razlogi za skrb so poslanci v pismu navedli napade predsednika vladena civilno družbo in svobodne medije. Izpostavili so položaj, v katerem se je znašla Slovenska tiskovna agencija. Toda najbolj oster jezik so uporabili pri obsodbi vmešavanja vlade v postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, ki po njihovih besedah predstavlja »nedopustno kršitev vladavine prava«.Razvoj dogodkov v državi po njihovem prepričanju zahteva »nenaden odziv EU za zaščito državljanskih pravic, vladavine prava in uveljavitev evropskih pravil za boj proti goljufijam in korupciji«.Šesterica poslancev je mnenja, da se lahko nezmožnost imenovanja delegiranih tožilcev dojema kot resno pomanjkljivost slovenskega pravosodja, saj Evropsko javno tožilstvo od 1. junija letos v državi ne more preganjati sumov goljufij in korupcije v povezi z izplačili in porabo evropskih sredstev. Od komisije in evropskega sveta zato zahteva, da EU zadrži izplačila evropskih sredstev, namenjenih Sloveniji.Od obeh evropskih institucij hkrati pričakuje, da bosta vztrajali pri imenovanju predlaganih kandidatov za delegirane tožilce in zahtevali čimprejšnjo izvedbo postopka.