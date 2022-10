Poziv Trumpu k pričanju o vdoru v kongres

Posebni odbor ameriškega predstavniškega doma, ki preiskuje vdor v kongres s 6. januarja 2021, bo na zagovor poklical nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Verjamejo, da je bil v samem središču »preračunanih, večstranskih« prizadevanj za spreobrnitev rezultatov zadnjih predsedniških volitev.

Kot je znano, je leta 2020 zmagal demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, republikanec Trump pa je volitve razglasil za ukradene in ob kongresnem potrjevanju elektorskih glasov v prestolnico Washington povabil svoje privržence. Pred Belo hišo, kjer je nastopil, se jih je zbralo več deset tisoč, ob koncu svojega govora pa jih je pozval k »mirnemu in patriotskemu« odmevu njihovih glasov s pohodom na drugo stran washingtonskega parka National Mall. Nekateri med njimi so to res naredili in vdrli v kongres, ki je ravno potrjeval rezultate volitev. Na tokratnem zasedanju posebnega preiskovalnega odbora so prikazali posnetke na smrt prestrašenih predstavnikov in senatorjev.

Vdor v kongres s 6. januarja 2021 je dodobra pretresel ZDA. FOTO: Stephanie Keith/Reuters

Demokratski člani odbora in Trumpu nasprotna republikanca Liz Cheney in Adam Kinzinger menijo, da je nekdanji predsednik dobro poznal nasilnost dela svojih privržencev in njihovo jezo ob kongresnem potrjevanju elektorske zmage Joeja Bidna. »Je oseba v središču zgodbe o tem, kaj se je dogajalo 6. januarja,« je nalog za pričanje obrazložil demokratski predsednik odbora Bennie Thompson. »Nič od tega ni normalno, sprejemljivo ali zakonito v naši republiki,« je dogodke ocenila podpredsednica odbora in republikanska predstavnica Wyominga Liz Cheney.

Njeni lastni volivci pa so se v velikanski večini odločili za končanje njene kongresne kariere, Trump, ki še ni izključil ponovne predsedniške kandidature in aktivno vpliva na republikansko izbiranje kongresnih kandidatov, pa naj bi zdaj razmišljal o prihodu na pričanje, če bo to v živo. Hkrati je vprašal, zakaj ga »neizbrani odbor« ni za pričanje prosil že pred meseci: »Ker je popolna prevara, ki služi le nadaljnjim delitvam v državi,« je zaključil na svojem družbenem omrežju truth social.

Republikanska predstavnica Wyominga Liz Cheney verjame v Trumpovo krivdo. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Številni Trumpovi volivci tudi tri leta po zadnjih predsedniških volitvah verjamejo, da so vdor v kongres organizirali demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi in agenti zveznega preiskovalnega urada FBI. Opozarjajo, da med stotinami demonstrantov v washingtonskih zaporih ni Raya Eppsa, ki na posnetkih poziva k vdoru v kongres, sprašujejo pa se tudi, kdo je ukazal odpreti težka magnetna vrata kongresa, ki jih je menda mogoče odpreti le od znotraj.