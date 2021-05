Prazni slogani, polarizacija in grožnje s smrtjo

V nadaljevanju preberite:

V igri je le polovica mandata, in vendar je bila kampanja pred današnjimi volitvami za vodenje regionalne vlade v Madridu ena od najbolj polariziranih, pregretih in agresivnih v zadnjih letih. Zmaga se obeta sedanji konservativni predsednici vlade Isabel Díaz Ayuso, ki je marca, da bi ubežala morebitni nezaupnici, razpisala predčasne volitve.



Madridska skupnost je že poltretje desetletje ena od glavnih utrdb desnosredinske Ljudske stranke (PP) in pomemben vzvod opozicije, ko so na čelu španske vlade socialisti (PSOE). Nič drugače ni bilo po izbruhu pandemije, ko se je Isabel Díaz Ayuso z rednimi konfrontacijami z vlado premiera Pedra Sáncheza pozicionirala kot najprepoznavnejši obraz desnice. Odločno je nasprotovala restriktivnim ukrepom za zajezitev okužb in v maniri nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa dajala prednost ekonomiji in družbenemu življenju.