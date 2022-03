(Pre)visoka cena embarga na ruski plin

V nadaljevanju preberite:

Nemčija bi, če bi uvedla embargo na uvoz plina in nafte iz Rusije, doživela okoli 2,5-odstotni padec bruto domačega proizvoda, je ocenila skupina ekonomskih raziskovalcev pod vodstvom Andreasa Peichla z inštituta za ekonomska raziskovanja Ifo. To je precej manj, kot je bilo gospodarske škode zaradi ukrepov proti novemu koronavirusu leta 2020, in kakor poudarjajo raziskovalci, bi Nemčija takšen embargo preživela. A vrh nemške vlade embargu na ruski plin in nafto nasprotuje, saj bi po njihovi oceni nemški industriji s tem povzročili preveč škode, celo več, kot bi jo Rusiji.