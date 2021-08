Prebivalci Aten so se zbudili v oblak dima

Veter se umirja

Z ognjem se bori okoli 500 gasilcev, pomaga jim pet helikopterjev in na desetine letal. FOTO: Giorgos Moutafis/Reuters

Dim je v grško prestolnico zaneslo s požara ob vznožju gore Parnita severno od prestolnice. V kraju Varimpompi kakih 30 kilometrov severozahodno od Aten so ognjeni zublji v torek in ponoči opustošili več deset podjetij, lokalov in domov. Gasilci upajo, da jim jih bo uspelo danes spraviti pod nadzor.Varipompi je danes obiskal grški premierin situacijo označil kot nočno moro. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so razmere sicer zdaj že boljše, potem ko je bilo v torek kot mesto duhov, saj so z območja evakuirali več kot 300 ljudi. Ogenj je uničil več deset poslopij, a gasilci so ga večinoma že omejili in računajo, da jim ga bo danes uspelo spraviti pod nadzor.Z ognjem se bori okoli 500 gasilcev s pomočjo petih helikopterjev in na desetine letal. Danes se je veter umiril, zato upajo na uspeh, preden se bo znova okrepil.Požar na gori Parnita je izbruhnil v torek, prejšnji teden je ogenj pustošil po gori Penteli. Gre za dve od štirih gora, ki obkrožajo atensko kotlino. Območje je že dober teden v primežu ekstremnega vročinskega vala, ko temperature ponekod presegajo 43 stopinj Celzija.V Grčiji so sicer v torek našteli skoraj 80 požarov, od tega 40 večjih in aktivnih. Danes poleg omenjenega pustošita vsaj še dva gozdna požara, eden na polotoku Peloponez in drugi na otoku Evija. Gori tudi na otokih Rodos in Kos.