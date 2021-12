Prebivalci otokov Samoa, Tonga in Kiribati že pozdravili novo leto

Drugače kot lani, ko so ognjemete zaradi pandemije covida-19 odpovedali, so danes ti spet razsvetlili nebo nad Samoo. Otoška država je posebej v ta namen iz Nove Zelandije pripeljala pet strokovnjakov, ki so poskrbeli za pirotehnično predstavo, navedbe pristojnih za turizem povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Na otočju Tonga medtem sile narave niti na silvestrovo niso dale miru - oblasti že od božiča svarijo ljudi pred približevanjem vulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Ognjenik, ki je nazadnje izbruhnil leta 2014, je spet aktiven in v zrak bruha pepel in plin.

Epidemijske razmere v Sloveniji ne dopuščajo bučnih silvestrovanj na prostem. FOTO: Roman Šipić

Samoa, Tonga in Kiribati so jo sicer zaradi svoje odmaknjene lokacije v pandemiji covida-19 odnesli precej dobro. Njihove meje so že od začetka svetovne zdravstvene krize za tujce v pretežni meri zaprte, še piše dpa.

Eno uro pred Slovenijo bodo novo leto pozdravili Grki, Finci in baltske države

Ob 14. uri se bodo novega leta med drugim razveselili v Sydneyju, ob 21. uri v Združenih arabskih emiratih, še uro kasneje pa v Moskvi.

Od evropskih držav se bodo med prvimi od starega leta poslovili v Grčiji, na Finskem in v baltskih državah, in sicer ob 23. uri po srednjeevropskem času. Uro zatem bo poleg Slovenije v leto 2022 vstopila še večina drugih držav članic Evropske unije. Sledili bodo še Britanci in Portugalci.

1. januarja ob 4. uri po srednjeevropskem času se bodo novega leta razveselili še Argentinci in del Brazilcev. V ZDA bodo dve uri kasneje najprej v novo leto vstopili na vzhodni obali, vključno z New Yorkom, ob 9. uri po srednjeevropskem času pa na zahodni obali, tudi v Los Angelesu. Kot zadnja bosta leto 2021 ob 13. uri po srednjeevropskem času zapustila nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.

Marsikje so zaradi pandemije znova odpovedali množična silvestrovanja na prostem, med drugim v Italiji, na Dunaju, v Berlinu, Parizu in Riu de Janeiru. Ponekod jih kljub temu spet pripravljajo, a večinoma ob upoštevanju omejitvenih ukrepov. Za to so se odločili v Madridu, Moskvi, Sydneyju in New Yorku.

V Sloveniji se bomo od starega leta tudi letos poslovili brez bučnih silvestrovanj na prostem, saj zaradi epidemije covida-19 niso dovoljena. Tako množičnega silvestrovanja ne bo niti v Ljubljani, pač pa bo nebo nad prestolnico v primeru jasnega vremena opolnoči osvetlil ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu.

Organiziranega silvestrovanja, ki so ga na mariborskem zavodu za turizem načrtovali na Glavnem trgu in Trgu Leona Štuklja, zaradi zadnjih ukrepov za zajezitev covida-19 ne bo. Letos niso postavili niti drsališča, a je mogoče drsanje na zasebnem drsališču pri gostinskem lokalu tik ob Mestnem parku.

Silvestrovanja po slovenskih mestih ne bo, je pa dovoljena strežba za mizami. FOTO: Tadej Regent/Delo

V Kopru bodo tri restavracije nudile silvestrski meni, dve pa večerjo po naročilu, so za STA navedli v Mestni občini Koper. V teh dneh je odprto tudi drsališče v Taverni. Tam bo danes mogoče drsati do 18. ure.

Dovoljena strežba za mizami

Ukrepi za zajezitev epidemije ne dovoljujejo silvestrovanj na prostem, bodo pa gostinski obrati na silvestrovo lahko odprti neomejeno, pri čemer bo dovoljena le strežba za mizami. Dovoljena bo tudi živa glasba. Gostje pa bodo morali ne glede na svoj morebitni status cepljenega ali prebolevnika pred vstopom izkazati negativen hitri ali PCR test, ki ne bo smel biti starejši od 12 ur.

Če gostje ob prihodu ne bodo imeli ustreznega testa, bodo morali lastniki lokala zagotoviti zadostno število hitrih testov za samotestiranje. Gost se bo tako lahko ob nadzoru gostinca testiral neposredno pred vstopom v gostinski obrat.

Na silvestrovo bo dovoljeno zasebno zbiranje oseb iz največ treh gospodinjstev. Takšno zbiranje bo mogoče pod pogojem, da vse osebe, starejše od šest let, pred zbiranjem opravijo samotestiranje.