Pred naslednjim poglavjem krize liberalne demokracije

Politični razvoj ne poteka zgolj v eni smeri. To, da je država dosegla pregovorno najvišjo stopnjo razvoja, je v nobenem primeru ne obvaruje pred delanjem napak. Preteklost ponuja nešteto primerov tega, kako se lahko napredek na neki točki ustavi. V skrajnem primeru ta proces lahko privede do globljega političnega razkroja in ogrozi tudi najbolj osnovne civilizacijske pridobitve.