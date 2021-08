Pred sodišče stoletni nekdanji stražar v koncentracijskem taborišču

Koncentracijsko taborišče Sachsenhausen so nacisti ustanovili leta 1936. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters



V zadnjih letih že več sojenj

V Nemčiji bodo oktobra začeli soditi stoletnemu nekdanjemu stražarju v koncentracijskem taborišču. Obtožen je sodelovanja pri 3518 umorih. Tožilstvo v mestu Neuruppin je obtožnico vložilo februarja, ko so zdravniki potrdili, da je moški kljub visoki starosti sposoben slediti sojenju. Zaslišanja bodo kljub temu omejena na dve uri in pol na dan. Imena in priimka osumljenca niso izdali, doma je menda iz zvezne države Brandenburg.Moški je obtožen, da je med letoma 1942 in 1945 zavestno in voljno sodeloval pri umorih zapornikov v taborišču Sachsenhausen v Oranienburgu severno od Berlina. Britanski Guardian poroča, da bodo na sodišču izpostavili predvsem njegovo vlogo pri usmrtitvi sovjetskih vojnih ujetnikov. Večino so ustrelili, druge zapornike pa so usmrtili s strupenim plinom ciklon B.Odvetnik, ki zastopa številne žrtve, je za nemški časnik Welt am Sonntag dejal, da je veliko pritožnikov starih prav toliko kot obtoženi in da pričakujejo, da bo pravici zadoščeno.Koncentracijsko taborišče Sachsenhausen v Oranienburgu so nacisti ustanovili leta 1936, potem ko je dalpripadnikom SS popoln nadzor nad sistemom taborišč. Sachsenhausen je bil ustanovljen kot vzorčni primer za ostale, ki so jih Nemci postavljali po Nemčiji, Avstriji in na okupiranih ozemljih, predvsem na Poljskem. Med letoma 1936 in 1945 so v Sachsenhausen prepeljali več kot 200.000 ljudi. Več 10.000 jih je umrlo zaradi lakote, bolezni, prisilnega dela in drugih vzrokov, pa tudi za posledicami medicinskih poskusov in sistematičnega pobijanja. Med slovenskimi zaporniki je bil v Sachsenhausnu med drugimi zaprt pisateljPrvo veliko skupino judovskih zapornikov so v omenjeno taborišče prepeljali leta 1938 po zloglasni noči dolgih nožev, so pa v Sachsenhausen vozili tudi politične zapornike in kriminalce, Jehovove priče ter homoseksualce. Večino zapornikov, ki so preživeli do leta 1942, so nato premestili v koncentracijsko taborišče Auschwitz.V Nemčiji v zadnjih letih pred sodišče postavili kar nekaj ostarelih nekdanjih stražarjev oziroma drugega osebja, ki so sodelovali pri pobojih v taboriščih. Da so bili stražarji del nacističnega morilskega sistema, je postalo precendens leta 2011 po sojenju. Od tedaj so izrekli več obsodilnih sodb. V Nemčiji lahko vsakogar, ki je sodeloval pri delovanju koncentracijskih taborišč, preganjajo zaradi vpletenosti v izvrševanje umorov.Guardian še piše, da so julija nemške oblasti potrdile preiskavo proti 95-letnemu moškemu in njegove vloge nacističnega čuvaja v taborišču, v katerem je umrlo več sovjetskih vojakov. 96-letna ženska bo pred sodišče stopila konec septembra v nemškem mestu Itzehoe. Med vojno naj bi delala kot tajnica nacističnega poveljnika koncentracijskega taborišča Stutthof. V začetku letošnjega leta so proti njej vložili obtožnico za vpletenost v umor več kot 10.000 ljudi.Po drugi svetovni vojni, ko je bil Oranienburg v sovjetski okupacijski coni, je bila lokacija do leta 1950 uporabljena kot posebno taborišče NKVD. Preostali objekti in zemljišča so zdaj odprti za javnost kot muzej.