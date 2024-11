Pred vrati tretje svetovne vojne

V nadaljevanju preberite:

Temu smrtonosnemu spopadu se resda nevzdržno približujemo zlasti po tem, ko so pred tisoč dvema dnevoma ruski vojaki prestopili mejo z zahodno sosedo, a iz dosedanje vojne prek (ukrajinskih) posrednikov so nas pred grožnjo vojaškega spopada med Zahodom in Rusijo pripeljale šele zadnje odločitve odhajajoče ameriške administracije.