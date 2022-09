Predlog prepovedi splava po vseh ZDA, a brez možnosti za uspeh

Republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham je v torek v senatu vložil predlog zakona za prepoved splava po 15. tednu nosečnosti po vseh ZDA. Predlog nima možnosti za uspeh, je pa ponovno razvnel razgreto debato o pravici do umetne prekinitve nosečnosti, ki lahko demokratom pomaga ohraniti večino v kongresu na novembrskih volitvah.

Graham predlaga prepoved splava po 15. tednu nosečnosti, razen v primeru posilstva, incesta ali ogroženosti zdravja nosečnice. Obenem bi državam, ki so sprejele ostrejše zakone brez omenjenih izjem, dovolil, da te zakone ohranijo.

Kot je dejal, si želi razprave o vprašanju splava in želi Američanom ponuditi jasno izbiro pred kongresnimi volitvami. Zatrdil je, da republikancev ni strah tega boja.

Enako menijo tudi demokrati, ki so predlog zakona nemudoma napadli kot nov dokaz republikanskega ekstremizma. »Nacionalna prepoved splava – to je jasna razlika med strankama,« je dejal vodja večine v senatu, demokrat Chuck Schumer, ki novembra računa na ženske glasove za člane njegove stranke.

»Republikanci želijo prisiliti ženske, da ostajajo noseče in rojevajo otroke. Zdaj je lahko vsem jasno, da vam želijo republikanci odvzeti pravice,« je dejala demokratska senatorka iz države Washington Patty Murray.

Grahamova igra je zelo tvegana za stranko, ki si je zaradi šibke priljubljenosti predsednika ZDA Josepha Bidna in visoke inflacije obetala ponovitev pogostega scenarija iz preteklosti, po katerem predsednikova stranka izgublja kongresne volitve sredi predsednikovega mandata.

Potem ko je vrhovno sodišče ZDA letos ukinilo pravico do splava v ZDA in odločanje o tem prepustilo državam, so se obeti demokratov začeli popravljati.

Kongresni demokrati so po odločitvi vrhovnega sodišča sprožili prizadevanja za uzakonitev pravice do splava po vsem ozemlju ZDA, vendar pa v senatu nimajo dovolj glasov proti republikanski obstrukciji. Enako je tudi z Grahamovim predlogom, ki ne more dobiti dovolj glasov za potrditev, v predstavniškem domu pa sploh.

V času, ko bi republikansko vodstvo raje poudarjalo visoke cene bencina, hrane in druge težave Bidnove vlade, je Graham sprožil zanje nevarno debato. Vodja republikanske manjšine v senatu Mitch McConnell, denimo, Grahama ni podprl, ampak je dejal, naj se vsak republikanski kandidat pred letošnjimi volitvami sam odloči glede vprašanja splava.