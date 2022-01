Prednosti in slabosti življenja zunaj Evropske unije

V nadaljevanju preberite:

Če je bil brexit dolgo časa glavna točka razlikovanja med Britanci, je danes, zahvaljujoč pandemiji, prerez političnih identitet na Otoku mnogo bolj zabrisan. Vse od izstopa iz EU je bilo težko identificirati, koliko je k množici gospodarskih težav prispevalo rahljanje vezi z Evropo in koliko so bile te zgolj posledica ustavitev javnega življenja, s katerimi so se britanska in druge evropske vlade odzvale na nevarnost novega koronavirusa. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo po koncu pandemije. Takrat utegne slika postati mnogo bolj jasna – in problematična –, še posebej če bo Združeno kraljestvo pri okrevanju vidno zaostajalo za drugimi večjimi evropskimi gospodarstvi.