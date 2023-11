Prehitevanje z vzhoda jim jemlje voljo do reform

V nadaljevanju preberite:

Pogojno priporočilo za začetek širitvenih pogajanj z Evropsko unijo so kot pozitivno v Bosni in Hercegovini razumeli le ljudje na oblasti. Dvom, da razklane politične elite, ki se doma ne morejo ali nočejo dogovoriti tako rekoč o ničemer, zmorejo opraviti domačo nalogo in se pozneje uspešno pogajati o vstopu v EU, se zdi realističen in močnejši od navdušenja nad široko odprtimi vrati evropske družine.