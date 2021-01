Preiskovalci so se osredotočili na napako na regulatorju moči motorja

Sorodniki v letalski nesreči umrlih potnikov in članov posadke so na kraju nesreče v morje metali cvetje. FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/ Reuters

Preiskovalci hitijo z iskanjem vzroka nesreče

Preiskovalci letalske nesreče v Indoneziji, ko je 9. januarja v Javansko morje padlo letalo boeing 737-500 z 62 potniki in člani posadke, še vedno niso ugotovili vzroka za nesrečo. Kot poroča BBC, so se sedaj osredotočili na težavo z avtomatskim regulatorjem moči motorja, o kateri so vzdrževalci tega letala poročali nekaj dni pred usodnim poletom.Avtomatski regulator moči motorja ali preprosteje avtomatski plin lahko pilot v primeru težav ali okvare sicer izključi in nadzira moč motorja ročno, tako da je prezgodaj govoriti o tem, da so preiskovalci našli pravi vzrok za padec letala. Iz servisnih zapiskov tudi ni bilo mogoče ugotoviti, kakšna je bila prijavljena težava z regulatorjem. V veliko pomoč bi preiskovalcem bilo, če bi v morju našli tudi črno skrinjico s posnetki pogovorov v kabini letala, saj bi se o morebitni težavi z regulatorjem piloti med sabo gotovo pogovarjali. Te skrinjice še ni, na kraju nesreče so iz morja za sedaj izvlekli le drugo skrinjico s posnetimi tehničnimi podatki o delovanju letala in njegovih sistemov.V skladu z mednarodnimi standardi bi moralo biti predhodno poročilo preiskovalcev nesreče objavljeno v tridesetih dneh po nesreči, zato se člani preiskovalne komisije trudijo in hitijo z ugotavljanjem vzroka.Ponesrečeno letalo družbe Sriwijaya Air je 9. januarja vzletelo z letališča v Džakarti in je bilo namenjeno v mesto Pontianak na otoku Borneo. Toda štiri minute po vzletu je začelo hitro izgubljati višino in po minuti padanja je izginilo z radarskih zaslonov. Po plavajočih ostankih letala in prtljage potnikov so kmalu ugotovili, kje je to padlo v morje in začelo se je iskanje ponesrečenih, ostankov letala in predvsem obeh črnih skrinjic. Nesreče ni preživel nihče, vsi potniki in člani posadke so bili Indonezijci.