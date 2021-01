V Indoneziji se je izgubila sled za boeingom

V Indoneziji so danes po vzletu z letališča v Džakarti izgubili stik s potniškim letalom, ki ga upravlja indonezijski nizkocenovni prevoznik Sriwijaya Air, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo indonezijsko ministrstvo za promet.



Na letalu je 62 ljudi, od tega 56 potnikov, med njimi sedem otrok in šest članov posadke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Letalo Boeing 737-500 je z letališča v Džakarti poletelo proti mestu Pontianak na otoku Borneo, nato pa so z njim izgubili stik, je sporočila tiskovna predstavnica indonezijskega ministrstva za promet.



Zadnji stik z letalom so imeli ob 14.40 po lokalnem času ali v Veliki Britaniji ob 7.40. Služba za sledenje Flightradar24 je na Twitterju sporočila, da je let približno štiri minute po odhodu v manj kot minuti izgubil več kot 10.000 metrov višine.



Letalski prevoznik še vedno zbira informacije o incidentu.



Iskalno-reševalna akcija po izgubi stika z letalom Boeing 737-500 poteka, sporoča Sky News.



BBC piše, da je glede na podatke o registraciji letalo staro 27 let in da ne gre za model 737 Max, ki je bil v zadnjih letih udeležen v dveh večjih nesrečah. V prvi, oktobra 2018, je letalo indonezijskega Lion Air potonilo v morje približno 12 minut po vzletu iz Džakarte, pri čemer je umrlo 189 ljudi.

Zaradi te nesreče in nesreče letala istega tipa, ki je nekaj mesecev kasneje sledila v Etiopiji, je moral Boeing plačati kazni v višini 2,5 milijarde dolarjev. Letala 737 max so po vsem svetu po nesrečah prizemljili.

