Preiskovalni novinar Peter R. de Vries po strelskem napadu v kritičnem stanju

Nizozemski preiskovalni novinarje v kritičnem stanju, potem ko so ga ustrelili v središču Amsterdama, poročajo mediji. 64-letni novinar je v dolgoletni karieri poročal o številnih odmevnih kriminalnih primerih. Županja Amsterdamaje povedala, da se novinar bori za življenje.Policija še išče priče dogodka. »Iščemo priče in ljudi, ki imajo fotografije ali posnetke dogodka ali potencialnega osumljenca na begu. Ne delite teh fotografij na družbenih omrežjih,« je policija zapisala na twitterju.Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so aretirali tri osebe, med njimi tudi domnevnega strelca, a podrobnejših podatkov o njih ali motivih za napad še niso posredovali.Priče so sicer osumljenca opisale kot svetlopoltega moškega vitke postave, ki je bil oblečen v temno zeleno maskirno jakno in črno kapo. AFP poroča, da so De Vriesa ustrelili z več streli, tudi v glavo, in sicer po njegovem nastopu v zabavni televizijski oddaji na televiziji RTL.De Vries je v dolgoletni karieri poročal o več odmevnih kriminalnih zgodbah. Med drugim je poročal o ugrabitvi pivskega magnatain o izginotju ameriške najstnicena Arubi leta 2005.