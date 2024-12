Preiskujejo domneven poskus zastrupitve matere Rusa Kara-Murze

Nemška policija je danes sporočila, da preiskuje poskus zastrupitve rusko-nemške državljanke. Po navedbah nemškega časnika Der Spiegel je šlo za sorodnico ruskega opozicijskega politika Vladimirja Kara-Murze. Ta je sporočil, da se njegova mati res zdravi v berlinski bolnišnici, vendar ni bila zastrupljena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovna predstavnica berlinske policije je za AFP povedala, da preiskujejo primer hospitalizirane ženske z dvojnim nemškim in ruskim državljanstvom, ki je zaradi slabosti poklicala reševalce in izrazila sum, da je bila zastrupljena. Trenutno se zdravi v mestni bolnišnici Charite.

»Trenutno poteka preiskava zaradi suma poskusa umora, izvajamo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje javne varnosti,« je policija sporočila na omrežju X. V okviru preiskave so pregledali njeno kri, oblačila in stanovanje, vendar ne morejo nedvomno zaključiti, da je šlo za zastrupitev.

Domnevno zastrupljena rusko-nemška državljanka je po navedbah časnika Der Spiegel sorodnica ruskega opozicijskega politika Vladimirja Kara-Murze, ki je v Rusiji prestajal 25-letno zaporno kazen, preden je bil poleti izpuščen v okviru izmenjave zapornikov med Zahodom in Moskvo. Kara-Murza je bil prav tako dvakrat tarča poskusa zastrupitve, še navaja AFP.

Kara-Murza je kasneje na omrežju Telegram sporočil, da se njegova mati res nahaja v berlinski bolnišnici, vendar ni bila zastrupljena. »Hvala vsem za skrb in tople besede. Mama je res v bolnišnici v Berlinu, vendar so se sumi o zastrupitvi in srčnem infarktu, hvala bogu, izkazali za napačne,« je zapisal.