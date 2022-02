Prekletstvo strateškega položaja

V nadaljevanju preberite:

V pristaniškem mestu Mariupolj se je 24. januarja 2015 zgodil en hujših napadov v sodobnem času na civilno prebivalstvo v Ukrajini. V tridesetsekundnih presledkih so mirno jutro prekinile množične eksplozije; sosesko v vzhodnem predelu mesta je v razmiku le 30 sekund zadelo kar 126 raket. V napadu je umrlo 30 civilistov, dva otroka, še 117 ljudi pa je bilo poškodovanih.

Preiskava je pokazala, da so bile rakete izstreljene s položajev, ki so jih zavzemali separatisti. Preiskava je povzročila razkol med že tako razdeljenimi prebivalci, ki so na meji med separatisti in vladnimi silami. Le sedem let po enem smrtonosnejših napadov se je 565.000 Mariupoljčanov spet znašlo v središču pozornosti, tokrat zaradi meje med Rusijo in Ukrajino in vse ostrejše retorike med bivšima sovjetskima republikama.