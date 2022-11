Premierka zaradi zabav ni zanemarila svojih dolžnosti

Finska premierka Sanna Marin z udeležbo na zabavah, ki so pred tremi meseci zamajale njen stolček, ni zanemarjala svojih dolžnosti niti se ni neprimerno vedla, je sporočil finski kancler za pravosodje Tuomas Poysti, ki je proučil pritožbe zoper 36-letno političarko. Avgusta so namreč v javnost prišli posnetki, na katerih je v družbi prijateljev prepevala, v ozadju pa je bilo menda slišati komentarje o kokainu, in se zabavala v baru.

Videi so razdvojili finsko javnost na tiste, ki so bili zaradi njenega vedenja zgroženi, in druge, ki so se navduševali nad divjo naravo mlade premierke. Predvsem pa so dali posnetki kost za glodanje politični opoziciji, čemur je sledilo na desetine pritožb in pomislekov, da premierka s svojim ravnanjem spodkopava ugled in varnost Finske. Urad, odgovoren za nadzor nad zakonitostjo vladnih dejavnosti, je zdaj Sanno Marin opral krivde. »Nobenega razloga ni, da bi premierko sumili nezakonitega ravnanja pri opravljanju svojih dolžnosti ali zanemarjanja uradnih dolžnosti,« je po poročanju AFP sklenil Tuomas Poysti.

Sanna Marin se je že v času škandala, ki je polnil medijske portale in časopisne stolpce po vsem svetu, opravičila, da je le preživela večer s prijatelji in da so bili videi posneti v zasebnih prostorih. »Sem človek. In tudi jaz včasih hrepenim po veselju, svetlobi in zabavi sredi teh temnih oblakov,« je izjavila. Opravila je tudi test za droge, ki je bil negativen.