Premoženje bogatejših Rusov preverjajo tudi v Sloveniji

Na Finančni upravi RS so potrdili, da so začeli preverjati slovenske marine. »FURS za zdaj zbira podatke o statusu plovili, če izpolnjujejo pogoje za začasni uvoz. O ostalih podrobnostih zdaj žal ne moremo poročati,« so pojasnili. Tudi na Ukomu niso odgovorili, če naši državni organi vedo, ali tudi v Sloveniji prebivajo osebe ali pravne osebe s t. i. črnega seznama sveta Evrope zaradi vojne v Ukrajini.

Samo v štirih istrskih občinah je več deset bolj ali manj premožnih ruskih državljanov, ki so že pred vojno na Krimu kupovali za slovenske razmere drage vile. Med njimi je tudi nekaj oseb, ki so tako ali drugače povezane z vplivnimi ruskimi krogi in podjetji. Nekateri med njimi so kupili več nepremičnin in napovedali gradnjo večjih projektov, ki pa so jih zadnja leta povsem ustavili.