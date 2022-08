Previdno praznovanje neodvisnosti sredi vojne

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina bo jutri zaznamovala enaintrideseto obletnico neodvisnosti, ki je sledila referendumu, na katerem so Ukrajinci leta 1991 z veliko večino podprli odhod iz Sovjetske zveze in ustanovitev samostojne države. Obenem bo isti dan minilo tudi natanko šest mesecev od začetka ruske agresije, ki je dodobra zamajala geopolitične strukture ter globalno ekonomijo in energetsko varnost. A po pol leta ni videti nobenega znaka, ki lahko dal upanje, da je konec vojne sploh možen. Kaj šele da bi bil mir blizu.

Štiriindvajseti avgust je dan, ko Ukrajinci na ulicah tradicionalno slavijo svojo državnost. Tokrat ne bo tako – Ukrajinci bodo svojo državnost, tako kot vse od 24. februarja naprej, na vzhodu države pa že dobrih osem let, branili na bojiščih in na diplomatskem parketu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je konec tedna opozoril, da utegne Rusija v dneh zaznamovanja ukrajinske neodvisnosti izvesti še posebej okruten napad. Tudi zato so ukrajinski uradniki v Kijevu dobili navodila, da ta teden delajo od doma. V Harkovu bo od danes zvečer veljala 36-urna posebna policijska ura. Ulice bodo morale biti prazne. Ukrajinski obveščevalci namreč pričakujejo ruske raketne napade. Enaintrideset let po osamosvojitvi ukrajinska državnost namreč še zdaleč ni več nekaj samoumevnega.