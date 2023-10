Šestnajst Slovencev se je že vrnilo, na letalu Črne gore jih je še 17

Do danes se je na slovensko zunanje ministrstvo in na veleposlaništvo RS v Tel Avivu obrnilo 41 slovenskih državljanov, ki se ne nahajajo na najbolj kritičnih območjih, vključno z Gazo in Zahodnim bregom, so sporočili z omenjenega ministrstva.

»Po naših podatkih se je v Slovenijo v lastni režiji vrnilo 16 državljanov, ki so se na pot odpravili večinoma s komercialnimi leti, danes v zgodnjih jutranjih urah pa je bil izpeljan tudi let v organizaciji zunanjega ministrstva Črne gore, na katerega nam je po predhodnem dogovoru s črnogorskimi oblastmi uspelo vkrcati 17 slovenskih državljanov,« so zapisali. Kot so dodali, jim slovensko veleposlaništvo v Podgorici pomaga pri nadaljnji poti v Slovenijo.

Ker so vse večje evropske letalske družbe odpovedale letalske polete iz Izraela in ker tam vladajo kaotične razmere, je iskanje rešitev za Slovence sicer zelo oteženo, so danes na ministrstvu izjavili za Slovenske novice. Zagotovili so tudi, da iščejo rešitve in da na nikogar niso pozabili. Imajo seznam ljudi, ki jih bodo obvestili, ko bo odhod mogoč. »Ko se bo rešitev našla, pa se bo treba hitro obrniti,« so še napovedali.

Že ob začetku napadov v soboto je ministrstvo slovenskim državljanom, ki so bili v Izraelu, svetovalo, da ostanejo na varnem in v bližini zaklonišč ter sledijo nasvetom lokalnih oblasti. Hkrati je odsvetovalo vsa nenujna potovanja v Izrael.