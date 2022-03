Preživelih za zdaj še niso našli

Po strmoglavljenju letala na jugozahodu Kitajske s 132 ljudmi na krovu za zdaj niso našli preživelih, so danes poročali kitajski mediji. Reševalci in gasilci sicer še vedno pregledujejo območje in razbitine, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V akciji sodeluje več sto reševalcev in gasilcev.

Letalo kitajskega prevoznika China Eastern Airlines je bilo v ponedeljek na poti iz Kunminga v Guangzhou, ko je zelo hitro izgubilo višino. Letalo boeing 737-800NG, ki je bilo staro le sedem let, je strmoglavilo na podeželskem območju blizu mesta Wuzhou v regiji Guangxi. Ob padcu letala je izbruhnil požar. Kaj je vzrok nesreče, ni jasno.

Letalska družba China Eastern je v ponedeljek potrdila, da je strmoglavljenje terjalo smrtne žrtve, podrobnejših podatkov pa niso podali.

Letalo je bilo iz Kunminga, kjer je vzletelo nekaj pred 13. uro po lokalnem času, to je ob šestih zjutraj po srednjeevropskem, namenjeno v 1300 kilometrov oddaljeni Guangzhou. Glede na podatke spletnih strani za sledenje poletom je bilo letalo v zraku nekaj več kot uro. Nato se je v le treh minutah z višine približno 8800 metrov spustilo na višino manj kot tisoč metrov ter izginilo z radarja.

Reševalci, policisti in gasilci še vedno pregledujejo območje in razbitine. FOTO: Reuters

Ameriški proizvajalec letal Boeing je zagotovil podporo tehničnih strokovnjakov pri preiskavi nesreče.

Zadnja večja nesreča komercialnega letala na Kitajskem se je zgodila leta 2010, v njej je umrlo 42 ljudi. Najhujša nesreča kitajskega letala je bilo strmoglavljenje letala družbe China Northwest Airlines leta 1994, ko je umrlo 160 ljudi.