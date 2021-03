Pri kraljici Elizabeti imajo spet dom valižanski ovčarji

Britanska kraljica Elizabeta II. ima znova pasjo družbo, saj naj bi prejela dva mladička valižanskih ovčarjev. Po skoraj treh letih po palači tako znova tacajo kužki ene najbolj priljubljenih pasem monarhinje, po časniku Sun povzema STA.



»Kraljica je navdušena,« je časnik citiral vir v palači. Že po nekaj tednih naj bi se štirinožci počutili kot doma v palači Windsor, kjer kraljica prebiva od izbruha pandemije covida-19. Buckinghamska palača sicer ni želela komentirati poročila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Ljubezen kraljice do nizkih kosmatincev z velikimi pokončnimi uhlji je dobro znana. Desetletja jih je vzgajala in vzrejala. V vseh letih naj bi imela na desetine psov, nekaterim je postavila tudi osebne nagrobne spomenike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Kraljičin zadnji corgi, kot se tudi reče valižanskim ovčarjem, je poginil aprila 2018. Takrat naj bi se odločila, da ne bo več vzrejala psov. Od takrat pri njej živijo le še dorgiji, mešanci med jazbečarjem in valižanskim ovčarjem.



Vir pri palači je še komentiral, da pasji mladički bodrijo kraljico, medtem ko je njen soprog, princ Philip še vedno v bolnišnici. Prav danes so ga premestili nazaj v zasebno bolnišnico Edvarda VII., potem ko je uspešno prestal poseg na srcu.



Philip, ki bo 10. junija dopolnil sto let, je v bolnišnici že več kot dva tedna, najdlje doslej, kar zaradi njegove starosti poraja skrbi za njegovo zdravje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: