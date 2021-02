Pri pobegu zapornikov življenje izgubilo 25 ljudi

Med žrtvami tudi civilisti

Na Haitiju je v četrtek iz zapora pobegnilo okrog 400 zapornikov, od katerih jih je 200 še vedno na begu. Pri nasilnem pobegu je bilo ubitih 25 ljudi, vključno z direktorjem zapora, navedbe oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.Množičen pobeg se je zgodil v predmestju prestolnice Port-au-Prince. 200 zapornikov je še vedno na begu, a jih policija intenzivno išče in pričakuje, da številni, sploh tisti z lisicami na rokah, ne bodo mogli priti daleč.Med 25 smrtnimi žrtvami je poleg vodje zapora tudi šest zapornikov, nekaj pa je po navedbah vlade tudi civilistov, ki so se znašli na poti pobega. Med ubitimi je med drugim domnevni vodja enega osrednjih kriminalnih združenj na Haitiju, ki je umrl med napadom na policijsko patruljo, ki ga je hotela ustaviti na begu z motornim kolesom.Zapor Croix-des-Bouquets je bil odprt leta 2012, zgrajen pa s pomočjo sredstev iz Kanade. V njem je prostora za največ 872 zapornikov, a naj bi jih bilo pred pobegom tam skoraj dvakrat toliko, še piše AFP.Haiti, najrevnejša država v Karibih, je bil že pred tem priča množičnim pobegom iz zapora. Leta 2019 je iz zapora Aquin na jugu države pobegnilo vseh 78 zapornikov, medtem ko so policijo zamotili bližnji protivladni protesti. Dve leti pred tem je iz zapora severno od prestolnice pobegnilo več kot 170 zapornikov, navaja BBC.