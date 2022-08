Prihaja čas referendumov

V nadaljevanju preberite:

Med vojno ima laž dolge noge, a če so uradna poročila, ki prihajajo z obeh vojskujočih strani, vsaj delno blizu resnice, so boji v Ukrajini čedalje bolj krvavi, žrtev pa je čedalje več. Tako so danes v Moskvi zatrdili, da so v enem dnevu v okolici Harkiva in Mikolajeva z raketnimi napadi likvidirali okoli 250 ukrajinskih vojakov, župan okupiranega mesta Melitopol Ivan Fedorov pa je dejal, da so tam Ukrajinci z ameriškimi artilerijskimi sistemi ponoči ubili več kot sto pripadnikov ruskih oboroženih sil. Že včeraj so se v Kijevu pohvalili, da jim je doslej uspelo onesposobiti 42.200 napadalcev.