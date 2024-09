Prihodnost se vedno piše z velikimi črkami

V nadaljevanju preberite:

»Da bi svet spravili v red, moramo najprej spraviti v red državo; da bi spravili v red državo, moramo najprej spraviti v red svojo družino; da bi družino spravili v red, moramo najprej poskrbeti za svoje osebno življenje; najprej moramo torej biti v stiku s srcem.«

Tako je učil Konfucij, veliki kitajski modrec; 2575. obletnico njegovega rojstva Kitajci praznujejo v soboto. Praznovanje bo tokrat nekoliko bolj svečano kot običajno, ker bo to mali jubilej starodavnega učitelja, ki so ga v komunistični Kitajski zanikali in pregnali iz družbenih norm in definicij morale, kakor tudi iz šolskih učbenikov in knjig. Potem pa se je vrnil v politični govor, ravno tako kot v vsakdanje življenje običajnih državljanov, našel je prostor tudi v partijski propagandi ter, na kratko rečeno, povezal kitajsko preteklost s sodobnim trenutkom, razširil se je v prihodnost, ki preprosto hrepeni po razsvetljenstvu.