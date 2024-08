Cena veselega otroštva

V nadaljevanju preberite:

Ta teden bi morala napisati odo šolski torbi. Smo pred začetkom šolskega leta in prav zdaj se jih na veliko kupuje: velike in majhne, na koleščkih in s številnimi žepi, s prizori iz animejev in filmov Walta Disneyja, fluorescenčne, ki se svetijo v temi, modre in rožnate, vseh oblik in barv. Na Japonskem pa so vedno enake. Že skoraj sto štirideset let otroci pred odhodom v šolo dobijo randoseru, usnjeno torbo, ukrojeno po vzorcu torbe iz obdobja Meidži, natančneje iz leta 1885, ko so v Gakušuinu, šoli, v kateri se izobražujejo člani cesarske družine, izoblikovali nahrbtnik, ki zelo spominja na nizozemsko vojaško torbo z naramnicami, imenovano ransel.