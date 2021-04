Princ Hamza obljublja zvestobo kralju

Dva dni zatem, ko je nekdanji jordanski prestolonaslednikdejal, da je zaradi svojih protivladnih stališč v hišnem priporu, kjer je posnel tudi video in ga prek odvetnika poslal tujim medijem, so stvari na jordanskem dvoru vsaj na videz umirjajo.Po pisanju BBC je 41-letni princ obljubil zvestobo kralju, ki je sicer njegov polbrat. Princ očitke o zaroti, ki naj bi jo kuhal proti državnemu vodstvu, zanika. V podpisanem pismu, ki ga je palača objavila včeraj, je princ Hamza zapisal:» Predajam se v roke njegovemu veličanstvu kralju ... Še naprej bom zavezan ustavi drage hašemitske kraljevine Jordanije.«V pismu še piše, da mora nacionalni interes ostati nad vsemi drugimi interesi. »Vsi moramo podpirati njegovo veličanstvo kralja v njegovih prizadevanjih za zaščito Jordanije in njenih nacionalnih interesov ter jordanskemu ljudstvu zagotoviti najboljše.«, poklicni mediator in družinski prijatelj, je v ločeni izjavi dejal, da je bila mediacija uspešna in da pričakuje rešitev v kratkem, pa poroča Associated Press.