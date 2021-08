Prizori opustošenja na otoku Evia kot iz apokaliptičnega filma

Prebivalci so morali zapustiti svoje domove. FOTO: Alexandros Avramidis/Reuters

Država se sooča z najhujšim vročinskim valom v zadnjih 30 letih. FOTO: Angelos Tzortzinis/AFP



V Turčiji v požarih umrlo osem ljudi

Na drugem največjem grškem otoku Evia še naprej pustošijo veliki požari. Prebivalce so morali evakuirati. Domove je tako zapustilo več kot 2000 ljudi. Nekateri deli otoka so, kot poroča BBC, povsem uničeni. Ogenj je tako uničil več hiš na obrobjih krajev Artemisio, Gouves in Pefki. Eden od turistov je prizore opisal kot iz apokaliptičnega filma. Lokalni uradniki so opozorili, da Grčija ni poslala dovolj ljudi in opreme, da bi pravočasno pogasili ogenj.Država se sicer sooča z najhujšim vročinskim valom v zadnjih 30 letih. Temperature so se ponekod povzpele do 45 stopinj Celzija. V zadnjih dneh so se razplamteli požari ne le na otokih, pač pa tudi na celini. Velik požar v severnem predmestju Aten je gasilcem sicer uspelo ukrotiti.Še vedno pa je stanje hudo skrb vzbujajoče na otoku Evia. Dva velika požara sta uničila več tisoč hektarov površin, tudi številne stanovanjske hiše in gospodarska poslopja. Gasilci se trudijo, da bi preprečili še večje opustošenje. Posnetki, ki so v nedeljo preplavili družbena omrežja, prikazujejo evakuacijo predvsem starejših prebivalcev otoka. Požar se je razplamtel z ene strani otoka na drugega, je razvidno s fotografij, ki jih je objavila evropska komisija.Župan Istiaie s severa otokaje za lokalne novice povedal: »Prepozno je, območje je uničeno.« Prosil je, naj država na otok pošlje letala in helikopterje za gašenje. A načelnik civilne zaščiteje pojasnil, da je vidljivost zaradi dima preslaba, da bi letala lahko vzletela.Grčiji so na pomoč pri soočanju s požari sicer prišli gasilci iz številnih evropskih držav, med drugim iz Francije, Nemčije in Velike Britanije. Premierse je vsem zahvalil za posredovanje in podporo. Požari v regiji Peloponez so menda zdaj pod kontrolo, tudi ogenj na severu Aten se je umiril. »Razmere na Atiki so se izboljšale, vendar se kljub temu bojimo novih žarišč,« je opozoril Hardalias. Na najbolj izpostavljenih območjih bodo na gasilski straži ostale posamezne enote.S hudimi požari se soočajo tudi v Turčiji, kjer je življenje izgubilo osem ljudi, na tisoče jih je moralo zapustiti domove. Strokovnjaki za podnebne spremembe opozarjajo, da bo takšnih naravnih katastrof vedno več.