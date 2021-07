PRNEWS izplačal novičarskim portalom 1,4 milijona dolarjev

Vzhodnoevropsko podjetje PRNEWS, ki vodiPRNEWS.IO, je založnike novic, ki nudijo sponzorirane objave do danes nagradilo z 1,4 milijona dolarjev letno.Tretjina tega zneska je bila izplačana dvajsetim najbolj priljubljenim prodajalcem nativnih oglasov.PRNEWS.IO blagovnim znamkam omogoča objavljanje sponzorirane vsebine v nativni obliki, založnikom pa prihodek od njih.Platforma združuje informacije s 65 tisoč spletnih strani z novicami in zagotavlja nabor meritev in kazalnikov občinstva, ki dokazujejo kakovost teh spletnih mest pri uvrstitvi v rezultate iskanja. Od začetka leta 2021 je platformo PRNEWS.IO obiskalo več kot pol milijona ljudi. Večina obiskovalcev je iz vzhodne Evrope, čeprav so sistem uporabljali uporabniki iz 72 držav.Po besedah ​​člana uprave podjetja Aleksandra Storozhuka blagovne znamke vse bolj spoznavajo udobje uporabe verodostojnega sistema z zajamčenim rezultatom, ne da bi bilo treba najeti drage lastne PR-menedžerje."Ob razmišljanju o široki skupnosti lokalnih medijev, ki želi diverzificirati vire dohodka, postane jasno, da smo na začetku naše poti."PRNEWS deluje v Estoniji in ima razvojno pisarno v Ukrajini. Podjetje je tudi ponudnik storitev estonskega programa digitalnega državljanstva - e-Residency.Naročnik oglasne vsebine je PRNEWS