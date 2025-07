Bo Piastri pokvaril angleško veselico v Silverstonu? Desetica za Hamiltona?

Trije britanski dirkači, Lando Norris, George Russell in Lewis Hamilton, imajo realne možnosti za zmago v Silverstonu, na enem najbolj tradicionalnih dirkališč, kjer se je pred 75 leti rodila formula 1, domačo veselico ob jubileju pa želi pokvariti Avstralec Oscar Piastri, vodilni v svetovnem prvenstvu. S tem bi se oddolžil moštvenemu kolegu v McLarnu in glavnemu tekmecu v boju za naslov Norrisu, ki mu je odnesel zmago v Melbournu.



Rivalstvo med Norrisom in Piastrijem se stopnjuje iz dirke v dirko, sredi junija je Norris predčasno končal VN Kanade , potem ko je trčil v Piastrija, nazadnje v Avstriji pa sta se oranžna dirkača borila vseh 70 krogov, na koncu pa je daljšo potegnil Britanec in z zmago zaostanek za Avstralcem zmanjšal na 15 točk (216:201). Ker je branilec naslova(Red Bull) odstopil že v prvem krogu, ima s 155 točkami praktično zelo malo možnosti, pa četudi bo dirka v Silverstone zaokrožila šele prvo polovico sezone.

Lando Norris (spredaj) in Oscar Piastri sta glavna kandidata za naslov. FOTO: Joe Klamar/AFP

Ob vse bolj izraziti premoči McLarna se nam na 13 dirkah obeta napet dvoboj, še zlasti, ker pri moštvu iz Wokinga oba dirkača obravnavata enakopravno. Morda bo v Angliji rahla »številka 1« vendarle Norris, vodja ekipe Andrea Stella je že izjavil, da bo imel dobre možnosti za prvo domačo zmago. To pričakujejo mnogi navijači, še posebej tisti, ki so razgrabili 10.000 vstopnic na tribuni ob zavoju Stowe na koncu ravnine Hangar, ki so jo poimenovali kar Landostand.

Na vprašanje, ali bo Piastri prišel v sovražno okolje, čeprav vozi za angleško moštvo, je Norris odgovoril: »Upam, da se to ne bo zgodilo. Britanski navijači so običajno zelo spoštljivi do vseh, še posebej do nas pri McLarnu. Pričakujem odlično vzdušje in pošteno dirko.«

15 točk je razlika med Oscarjem Piastrijem in Landom Norrisom.

Piastri ni povsem prepričan. »Pred dvema letoma so tukaj vzklikali moje ime, kar je bilo zame veliko presenečenje. Ne vem, če bo tudi letos tako. Seveda bo veliko več Landovih navijačev kot mojih, ampak to je razumljivo,« je dejal sicer redkobesedni 24-letnik iz Melbourna, ki ima že pet zmag v sezoni, tudi tri zaporedne.

Ferrari 18, McLaren 14

Norris ima v karieri sedem zmag, a še ni sestavil dveh zaporednih, če mu bo to uspelo v nedeljo, se bo hkrati veselil prvega domačega uspeha. Teh je vajen Lewis Hamilton, ki je v Silverstonu zmagal že devetkrat, nazadnje lani z Mercedesom. Če bi ubranil zmago, bi mu to uspelo že s tretjim moštvom. Najbolj uspešen je sicer Ferrari z 18 zmagami, McLaren jih ima 14.

McLarnova voznika sta se v Avstriji veselila dvojne zmage. FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Sobotne kvalifikacije in nedeljska dirka bodo ob 16. uri. Norris bo vsekakor v vlogi favorita, toda ne čuti dodatnega pritiska. Vsaj tako pravi. »To je kraj, kjer si želim zmagati bolj kot kjerkoli. Vendar nič ne spreminja. Samo nariše mi nasmeh na obrazu vsako jutro, ko se spomnim, da se bliža Silverstone. Če je pritisk, deluje pozitivno,« je dejal 25-letnik iz Bristola in dodal: »To je moj najlepši vikend v letu. Ne samo, da gre za čudovito progo, ob njej so tudi družina, prijatelji, navijači. Moram se spomniti, da jim pomaham, ko pripeljem mimo.«