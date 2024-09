Protestirajo proti novemu premierju

Po Franciji danes potekajo protesti zaradi imenovanja Michela Barnierja za novega predsednika francoske vlade. Po vsej državi je napovedanih več kot 100 protestnih shodov. Protestniki so se med drugim zbrali v Parizu, pa tudi na ulicah večjih mest, kot so Marseille, Lyon, Bordeaux in Nica.

Po vsej državi danes poteka približno 130 protestov, največji pa se je popoldne začel v središču Pariza, poroča britanski BBC. Protestniki so se zbrali tudi v Marseillu in Lyonu ter drugih mestih po državi. Uporabljajo slogane, kot sta zanikanje demokracije in ukradene volitve.

Prek sto protestov pretresa Francijo. FOTO: Thibaud Moritz/AFP

K današnjim protestom so pozvali sindikati in leve stranke, zbrane v zavezništvu Nova ljudska fronta (NFP), katerega kandidatka za vodenje vlade Lucie Castets ni dobila podpore francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Macron je v četrtek za premierja imenoval Michela Barnierja, nekdanjega pogajalca EU za brexit in vplivnega člana desnih Republikancev, ki ima za sabo več desetletij dolgo politično kariero. S tem je francoski predsednik zaključil skoraj dva meseca trajajoče mučno iskanje premierja po julijskih volitvah, ki niso nobenemu taboru prinesle jasne večine.

Na predčasnih parlamentarnih volitvah 7. julija je presenetljivo zmagalo levo zavezništvo Nova ljudska fronta (NFP), sredinsko zavezništvo predsednika Macrona pa je prehitelo skrajno desni Nacionalni zbor (RN), ki se je močno okrepil, čeprav na volitvah ni dosegel pričakovane zmage. Toda nobeden izmed treh taborov v nacionalni skupščini nima absolutne večine.

Barnier se medtem osredotoča na oblikovanje nove vlade. Napovedal je, da je odprt za sodelovanje s politiki iz celotnega političnega spektra, tudi zmerne levice. Sicer je težko predvideti, kako bi lahko pridobil potrebne glasove levega tabora, podpora skrajno desnega RN pa bo po besedah vodje poslanske skupine stranke Marine Le Pen odvisna od njegovega programa.