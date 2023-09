Prvi komunist v državi meni, da bo treba na ulice

V nadaljevanju preberite:

Draginja je v Franciji tako velik problem, da je prvi mož komunistične stranke Fabien Roussel pred dnevi predlagal, naj se ljudstvo – če bo inflacija vendarle prehuda – zbere pred prefekturami in jih po potrebi kar zasede. Zamisel je tako prevratna in nasilna, da je privzdignil obrvi celo radikalni vodja Nepokorne Francije Jean-Luc Mélenchon. Toda Francozi zlahka kličejo k uporu, pred leti so rumeni jopiči grozili, da bodo iz Elizejske palače odnesli predsednika Emmanuela Macrona.