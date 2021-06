Prvič po lanskem oktobru brez razglašene epidemije

6.38 Doslej v Sloveniji umrlo več kot 4700 bolnikov s covidom-19



Prvo okužbo z novim koronavirusom so na območju Slovenije evidentirali 4. marca lani, doslej pa se je potrjeno okužilo že več kot 250.000 prebivalcev. Epidemija je v Sloveniji zahtevala izjemno veliko življenj. Do prvega smrtnega primera je prišlo 14. marca lani, število vseh doslej umrlih bolnikov s covidom-19 pa je preseglo 4700.



6.30 Znova formalno brez epidemije covida-19



Od danes prvič po 19. oktobru v Sloveniji ni razglašena epidemija covida-19. Kljub temu epidemiološki ukrepi ostajajo. Zaščitne maske ostajajo obvezne v zaprtih javnih prostorih in na prostem, kjer ni možno vzdrževati medsebojne razdalje 1,5 metra, enako razkuževanje rok. Pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani) je še vedno pogoj za vstop v notranjost gostinskih lokalov, v turističnih nastanitvah, na bazenih, pri sejemski in kongresni dejavnosti ter v igralnicah in igralnih salonih. Pogoj PCT pa ne velja za otroke in mladoletne do dopolnjenega 18. leta, je razvidno s spletnega vladnega spletišča.



Prav tako na javnih prireditvah ali shodih, pri obisku knjižnice, arhiva, muzeja ali galerije, prodaji blaga in storitev, kolektivnem uresničevanju verske svobode ter na športnih tekmovanjih še vedno velja omejitev en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine. Zaenkrat še vsaj do 20. junija med drugim v veljavi ostajajo tudi odloki o omejitvah na področju kulturnih storitev končnim uporabnikom, na področju javnega prevoza, na področju ponujanja blaga in storitev na področju vozil ter odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19.

