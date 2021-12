Putin je žogico položil v roke Zahoda

V nadaljevanju preberite:

Si predstavljate odziv Washingtona, če bi Rusija začela postavljati rakete ob mehiško-ameriški meji, je predsednik Ruske federacije retorično vprašal novinarje, ki so se zbrali na njegovi vsakoletni tiskovni konferenci.

Več kot štiri ure je spet trajala letošnja maratonska »inventura«, ki jo ob koncu leta za predstavnike domačih in tujih medijev pripravi Putin. Kakor je že običajno, je bila večina vprašanj povezanih z domačimi, večino socialnimi in ekonomskimi vprašanji, lokalni novinarji pa so dobili priložnost, da so zastavili vprašanja o perečih težavah v regijah. Ne le tuje, tudi nekatere domače novinarje pa je seveda najbolj zanimala tema, ki jo njihove medijske hiše zadnje čase razglašajo za vročo: domnevne ruske priprave na invazijo na sosednjo Ukrajino. »To ni naša izbira. Mi tega nočemo,« je odgovoril na vprašanje novinarke televizije NTV, ali bo prišlo do vojne. Po njegovih besedah sta Rusija in Ukrajina navkljub nesoglasjem med njim in voditelji, ki so v Kijevu prišli na oblast po barvni revoluciji, dobro sodelovali do »državnega prevrata« leta 2014.